La Secretaría de Salud del gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que México controlará el brote de sarampión antes del Mundial 2026.

“El caso del mundial… estoy seguro de que tendremos controlado este brote para entonces… es muy importante entender que es un fenómeno global, está habiendo sarampión en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, prácticamente es un problema de diseminación mundial…” David Kershenobich. Secretario de Salud

Con un programa ampliado de vacunación y abasto garantizado, las autoridades buscan transmitir confianza a la población y a los visitantes que llegarán para la inauguración del torneo el 11 de junio.

Claudia Sheinbaum anuncia ampliación de vacunación contra sarampión

Claudia Sheinbaum dijo que la próxima semana se va a presentar un programa más amplio de vacunación, adicional a las acciones que ya se han implementado para transporte público y centros hospitalarios.

Salud asegura que haya abasto de vacunas contra sarampión para todo 2026

David Kershenobich, secretario de Salud, resaltó que hay acceso a vacunas y que estas son suficientes para todo el año 2026.

“Tenemos suficiente abasto para todo el año… suficiente para la prevención de enfermedades infecciosas con vacunas” David Kershenobich

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el secretario aseguró qie el abasto es no solo para vacuna de sarampión, sino también de otras enfermedades como Covid-19.

Salud descarta pedir vacuna de sarampión a turistas del mundial 2026

David Kershenobich puntualizó que siempre hay casos de sarampión pero lo habitual es que los haya de manera endémica o aislada.

Descartó que durante el Mundial 2026 se vaya a pedir de manera obligatoria la vacunación contra el sarampión a extranjeros.

No obstante, señaló que de la misma manera que los viajeros se informan sobre enfermedades activas cuando van a otros países, deberían hacerlo al prepara su viaje a México.

El funcionario contó que actualmente se han implementado la vacunación en aeropuertos como el de Guadalajara o la vacunación en medios de transporte de la CDMX.