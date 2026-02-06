Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció la puesta en marcha de una nueva jornada masiva de vacunación contra el sarampión.

De acuerdo con Clara Brugada, esta jornada de vacunación contra el sarampión tiene la finalidad de reforzar la protección de los habitantes de la CDMX, en vísperas de la celebración del Mundial de Futbol 2026.

Clara Brugada anuncia más de mil puntos de vacunación contra el sarampión

Clara Brugada dio a conocer que implementará una nueva jornada masiva de vacunación contra el sarampión, la cual será presentada y dará inicio el domingo 8 de febrero.

La jefa de gobierno de la CDMX señaló que esta jornada prevé la instalación de más de mil puntos de vacunación, los cuales estarán abiertos a toda la población en general.

Secretaría de Salud aplicara dosis 0 para combatir brote de sarampión (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Según indicó Clara Brugada, dichos puntos estarán distribuidos a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX, para que así los habitantes puedan ubicar y acudir al centro más cercano.

Ejemplo de ello mencionó la jornada de vacunación implementada en 2025, en donde casi un millón de capitalinos recibieron su vacuna.

El objetivo de esta jornada de vacunación es prevenir posibles brotes de sarampión, como parte de la estrategia de salud del gobierno de la CDMX.

Esto toda vez que la CDMX albergara un evento internacional a mitad de 2026 como el Mundial de Fútbol, lo que representará la recepción de miles de visitantes de otros países.