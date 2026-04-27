La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la emisión de una ficha roja contra la presunta autora del feminicidio de Carolina Flores en la Ciudad de México (CDMX).

La solicitud hecha a la Interpol pide la detención de Erika María Guadalupe Herrera, suegra de la víctima, en los 196 países miembros.

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX libró una orden de aprehensión en su contra por el feminicidio de Carolina Flores.

Emiten ficha roja contra Erika María Guadalupe Herrera (@IrvingPineda/ sdpnoticias)

FGR pide ficha roja contra suegra de Carolina Flores por feminicidio

La FGR informó que ya solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja de búsqueda contra Erika María Guadalupe Herrera , madre de Alejandro Sánchez Herrera, por el feminicidio de su nuera.

Si bien no se han compartido más detalles, se suma la acción a las investigaciones por el feminicidio de Carolina Flores en un departamento en la colonia Polanco de la CDMX.

Carolina Flores fue asesinada dentro de su domicilio el pasado 15 de abril, cuando su suegra la hirió con al menos 6 balazos, de acuerdo con un video de seguridad.

Hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que no ha podido ser detenida en relación con el feminicidio.

De acuerdo con Alejandro Sánchez, quien denunció el feminicidio un día después, Carolina Flores y su mamá tenían algunos altercados, lo que los llevó a mudarse de Ensenada en Baja California a la CDMX.