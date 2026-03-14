El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que activó un estacionamiento alterno en la Terminal 2 debido a las obras de remodelación.

A través de un comunicado, el AICM informó que dicho estacionamiento en la Terminal 2 permanecerá en uso a partir del 13 de marzo y hasta nuevo aviso.

¿Dónde se ubica el estacionamiento alterno en T2 por obras

El AICM informó que ya se encuentra en funcionamiento un estacionamiento alterno en la Terminal 2 mientras se realizan los trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026.

En el comunicado, el AICM precisó que el estacionamiento alterno se encuentra localizado a un costado de la glorieta, justo antes de subir la rampa vehicular.

Este espacio alberga una capacidad para 650 vehículos y operará con un horario de 24 horas de lunes a domingo.

El AICM manifestó que este estacionamiento sí tendrá costo y estará en uso únicamente para las personas que harán uso de la Terminal 2

Las autoridades reiteraron que se trata de un espacio provisional, con el objetivo de que los usuarios de la T2 del AICM cuenten con una opción para poder llevar a cabo sus actividades.

Una vez concluya la intervención que ya se realiza al estacionamiento de la T2 del ACIM, esta será reabierta inmediatamente a los pasajeros para cubrir la demanda diaria de estos espacios.