La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que si hubo una denuncia formal en contra del acosador Uriel Rivera y aseguró que se debe de sancionar pues no debe ocurrir en México.

“No fui directo al Ministerio Público, me dijo la Fiscal de la ciudad que con enviar un documento, envié un documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscalía” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reveló que aunque no fue directamente al Ministerio Público para presentar su denuncia, si envió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un documento dónde explicó todo lo que pasó.

Claudia Sheinbaum revela que ya denunció de manera formal a su acosador

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum relató que fue la Fiscal de la CDMX quien le dijo que con enviar el documento era más que suficiente para formalizar su denuncia en contra de Uriel Rivera.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum dejó en claro que si es necesario acudirá de manera presencial para hacer su denuncia y que se incorpore a la carpeta de investigación.

El documento enviado por Claudia Sheinbaum formará parte de las denuncias que se han acumulado en contra de su acosador.

“Si es necesario lo hago, el tema es que la propia Fiscal me dijo que con que usted envié es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dejó en claro que el acoso se debe de sancionar, por lo que pidió a todas las personas que son víctimas denunciarlo porque es algo que no debe de ocurrir en México.

“Eso hay que sancionarlo, hay que denunciarlo y no debe de ocurrir en nuestro país” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum confirma denuncia formal contra acosador (Tomada de video)

Claudia Sheinbaum confirma campaña nacional contra el acoso

Aprovechando que se retomó el tema, Claudia Sheinbaum reafirmó que el 25 de noviembre se dará el inicio a la campaña nacional contra el acoso.

Donde promoverán la prevención y denuncia de estas prácticas, con ayuda de medios de comunicación e instituciones del gobierno.

Claudia Sheinbaum recordó que es una fecha muy especial pues es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La presidenta comentó que ya se tiene un acuerdo con diversos gobiernos y fiscalías estatales para impulsar esta propuesta a nivel nacional. Esto con el objetivo de equiparar a nivel estatal al acoso sexual como un delito penal.