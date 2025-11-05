La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que decidió levantar una denuncia sobre el acoso que vivió el 4 de noviembre, mientras caminaba en el Centro Histórico, de camino a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Desde su conferencia del 5 de noviembre, la presidenta señaló que decidió denunciar porque es algo que ya ha vivido antes y que han vivido todas las mujeres.
Asimismo, resaltó que el acoso y la violencia de género es algo que no debe de ocurrir y defendió que el espacio personal de las mujeres no lo debe vulnerar nadie.
“Esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, entonces está detenido...es algo que no debió ocurrir, y no lo digo como presidenta, lo digo como mujer…nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar”Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum resaltó que el hombre que la acosó, que ya fue detenido, se encontraba “totalmente alcoholizado” e incluso acosó a más mujeres en la misma calle.
Información en desarrollo...