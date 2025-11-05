La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que decidió levantar una denuncia sobre el acoso que vivió el 4 de noviembre, mientras caminaba en el Centro Histórico, de camino a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde su conferencia del 5 de noviembre, la presidenta señaló que decidió denunciar porque es algo que ya ha vivido antes y que han vivido todas las mujeres.

Asimismo, resaltó que el acoso y la violencia de género es algo que no debe de ocurrir y defendió que el espacio personal de las mujeres no lo debe vulnerar nadie.

“Esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, entonces está detenido...es algo que no debió ocurrir, y no lo digo como presidenta, lo digo como mujer…nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar” Claudia Sheinbaum

🔴 “Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con las demás mujeres”: Claudia Sheinbaum informa que presentó una denuncia contra el sujeto que la acosó ayer en el centro de la CDMX y reiteró que “es algo que no debe ocurrir en nuestro país”.



Tras esto, la mandataria… pic.twitter.com/HUe2CMiQef — Azucena Uresti (@azucenau) November 5, 2025

Claudia Sheinbaum resaltó que el hombre que la acosó, que ya fue detenido, se encontraba “totalmente alcoholizado” e incluso acosó a más mujeres en la misma calle.

