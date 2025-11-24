La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Fidel Rueda, quien utilizó un video creado con IA donde se le ve bailando con el hombre que la acosó y condenó la revictimización que suponen dichas imágenes.

“No al abuso, no al acoso, no a la publicación de cualquier mujer, no a la presidenta, de cualquier mujer” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum aseveró que es importante condenar las acciones del cantante de regional mexicano y se pronunció contra el abuso y el acoso a las mujeres.

Asimismo, señaló que buscará que se realicen acciones de concientización respecto a la violencia de género y mantendrá las sanciones a quienes incurran en delitos de esta índole.

Sheinbaum señala que video muestra “de quién viene” y reitera que su lucha es por las mujeres de México

Sheinbaum señaló desde su mañanera del 24 de noviembre que el video generado con IA que se exhibió en concierto de Fidel Rueda y que la revictimiza muestra “de quién vienen”.

“Estas cosas que ocurren muestran de quién vienen, pero más allá de este episodio, el tema es el fondo” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, aclaró que esto va más allá de violencia de género ejercida en su contra, pues es la muestra de que las mujeres en México siguen siendo víctimas de abuso y acoso, hecho que “está mal”.

Por ello reiteró que se tienen que realizar procesos de concientización y continuar con las sanciones, para erradicar la violencia hacia las mujeres en el país.

“Muchas mujeres siguen viviendo acoso y abuso en nuestro país y eso está mal…tiene que haber un proceso de concientización muy importante, y al mismo tiempo la sanción” Claudia Sheinbaum

Fidel Rueda se disculpa con Claudia Sheinbaum por video creado con IA

Luego de que se viralizara el video proyectado durante un concierto en Michoacán donde se revictimiza a la presidenta, Fidel Rueda, cantante de regional mexicano, de disculpó con Sheinbaum.

De acuerdo con Rueda, la presidenta “se merece todo mi respeto” y señaló que dicho video fue proyectado sin su conocimiento ni aprobación.