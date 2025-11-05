La presidenta Claudia Sheinbaum compartió el plan que pondrá en marcha para que el acoso, delito del que fue víctima el pasado 4 de noviembre, sea tipificado como un delito penal en todo México.

Tras compartir que denunció al hombre que la acosó fuera de Palacio Nacional, cuando iba de camino a la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que dicha acción no es un delito penal en todos los estados del país.

Por ello, señaló que trabajará para que el acoso sea perseguido penalmente en todo el país, para brindar justicia y seguridad a las mujeres de México.

Claudia Sheinbaum busca que acoso sea un delito penal en todo el país

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el acoso no sea un delito penal en todos los estados de México; sin embargo, resaltó que éste sí lo es en la Ciudad de México (CDMX), donde presentó su denuncia.

Asimismo, resaltó que encargó a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, a investigar los estados donde el acoso se tipifica como delito penal y en cuales no, para trabajar para que sea sancionable de manera penal en todo México.

“Le pedía a Citlalli (Hernández), primero que revisemos que sea delito penal en todos los estados, porque tiene que ser delito penal, sancionable” Claudia Sheinbaum

En el mismo sentido, compartió que se realizarán campañas dirigidas a toda la población para la visibilización de los delitos por violencia de género, el apoyo para la denuncia de delitos como el acoso, así como del acompañamiento integral.

“Visibilicemos algo que vivimos muchas mujeres a lo largo de nuestra vida y que no debe ocurrir” Claudia Sheinbaum

Citlalli Hernández prepara campañas de concientización y apoyo ante el delito de acoso

Por su parte, Citlalli Hernández compartió en entrevista para Azucena Uresti que la Secretaría de las Mujeres ya prepara campañas de concientización tanto para hombres como para mujeres, para la concientización de delitos de violencia de género y prevenir que se cometa.

Asimismo, resaltó que se brindará información para que las mujeres “sepan que no están solas”, así como capacitación para que sepan címo denunciar este delito.

Por su parte, señaló que se preparará una campaña para que “tengan claro los hombres que no pueden acercarse ni a nuestro espacio vital ni mucho menos tocar nuestros cuerpos como si fueran un objeto”.

Además, señaló que se busca que se homologue en todos los Códigos Penales Estatales para que el acoso se persiga como un delito y sea castigado en el marco de la ley.