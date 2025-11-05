La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México (CDMX) compartió que detuvo al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum; fue identificado como Uriel Rivera.

A través de un comunicado, la policía señaló que el hombre fue denunciado por acosar a varias mujeres en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de la detención, se identificó al hombre como el responsable del acoso cometido contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uriel Rivera acosó a Claudia Sheinbaum y dos mujeres más; ya está detenido

La SSC capitalina detuvo a Uriel Rivera luego de que una mujer de 25 años lo denunció por acoso; quien refirió que el hombre realizó tocamientos contra su persona.

Uriel Rivera, de 33 años de edad, fue localizado en la misma alcaldía; también fue señalado por acosar a una mujer entre las calles de Bolívar y Tacuba.

Luego de ser detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX, se identificó a Uriel Rivera como el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uriel Rivera es detenido; Claudia Sheinbaum presentó denuncia contra su acosador

La detención de Uriel Rivera fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones, que señala que fue aprehendido en el Callejón de Condesa, entre las calles Tacuba y 5 de Mayo, alrededor de las 21:00 horas.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, quien se encargará de resolver su situación judicial.

Cabe señalar que la presidenta compartió la mañana del 5 de noviembre, que presentó una denuncia por acoso que ratificará ante el Ministerio Público.