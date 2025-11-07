Un juez vinculó a proceso a Uriel Rivera, sujeto que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras caminaba por las calles del Centro Histórico el pasado 4 de noviembre.

Los reportes indican que Uriel Rivera permanecerá en prisión preventiva justificada y el juez otorgó un mes a la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) para el cierre de la investigación.

Revelan la identidad del hombre que acosó a Claudia Sheinbaum (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por acoso contra Claudia Sheinbaum y una mujer más

De acuerdo con la información, Uriel Rivera fue procesado por el delito de abuso sexual debido a la denuncia anónima que impuso una mujer, a la que se le sumó la de Claudia Sheinbaum.

Tras este dictamen del juez de control, Uriel Rivera permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte y se dio un mes para realizar la investigación complementaria.

Cabe mencionar que Uriel Rivera fue arrestado por autoridades de seguridad de CDMX desde la noche del 4 de noviembre y se le acusa de acosar a varias mujeres además de a la presidenta.