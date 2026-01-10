Este viernes 9 de enero de 2026 se dio a conocer que la audiencia por el caso de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, se pospuso.

Lo anterior, luego de que un juez federal otorgara una prórroga en el caso contra Uriel Rivera, señalado como el acosador de la presidenta Sheinbaum.

De acuerdo con la información, la audiencia contra Uriel Rivera se aplazó para el martes 13 de enero de 2026, luego de que el día 8 de este mismo mes venciera el plazo para presentar el cierre de la investigación complementaria.

Acosador de Sheinbaum seguirá en prisión; enfrenta tres carpetas de investigación por el mismo delito

Tras aplazar la audiencia para el 13 de enero, el juez de control reiteró la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se dictó en contra de Uriel Rivera tras acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por tal motivo permanecerá Reclusorio Norte hasta su siguiente audiencia, aunque cabe recordar que Uriel Rivera enfrenta tres carpetas de investigación por los delitos de acoso y abuso sexual.

De acuerdo con las autoridades, la titular del Ejecutivo nacional no fue la única víctima de este agresor , pues otras mujeres lo señalaron como el responsable de acosarlas en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Esto toda vez que la Fiscalía de la CDMX recibió una denuncia anónima en contra de Uriel Rivera, por lo que fue vinculado a proceso por las autoridades.