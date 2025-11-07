El acosador de Claudia Sheinbaum, Uriel Rivera, fue trasladado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México (CDMX) la tarde de este jueves 6 de noviembre; esto se sabe.

El traslado de Uriel Rivera se da después de su detención el pasado martes 4 de noviembre, realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Esto después de que horas antes agredió a Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, así como a otras mujeres, por lo que es señalado de delitos sexuales.

Uriel Rivera fue trasladado al Reclusorio Norte por acoso a Claudia Sheinbaum

Elementos de la SSC y de la Policía de Investigación trasladaron a Uriel Rivera al Reclusorio Norte la tarde del jueves 6 de noviembre, acusado de acoso contra varias mujeres, entre ellas Claudia Sheinbaum.

Se tiene previsto que mañana viernes 7 de noviembre sea presentado ante un juez de control del Reclusorio Norte para su audiencia inicial de imputación para posteriormente vincularlo a proceso.

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum había señalado que esperaba el citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para ratificar la denuncia por acoso que presentó contra Uriel Rivera.

Qué, acorde con el artículo 179 del Código Penal de la CDMX, de encontrar culpable a Uriel Rivera, podría pasar desde dos meses hasta tres años en la cárcel por el delito de acoso sexual.