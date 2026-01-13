Un juez dictó no procedente la acumulación de carpetas de investigación en el caso contra el acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera Martínez.

Actualmente, Uriel Rivera Martínez se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte y enfrenta dos procesos judiciales en su contra por acoso sexual, que no serán acumulables.

Carpetas de investigación contra acosador de Sheinbaum no se acumularan por orden de juez

Este 13 de enero se realizaron dos audiencias contra Uriel Rivera Martínez, una por el caso de acoso contra Claudia Sheinbaum y otra por la denuncia que presentó una mujer de 25 años de edad.

La defensa de Uriel Rivera Martínez solicitó acular las carpetas de investigación para que el acosador de Sheinbaum enfrente solo un proceso jurídico, pero esto fue rechazado.

De acuerdo con la información, el juez desestimó esta solicitud debido a que se trata de conductas independientes que se realizaron en momentos diferentes y contra diferentes personas.

El abogado de Uriel Rivera Martínez solicitó un periodo de 4 meses para realizar la investigación complementaria, por lo que la próxima audiencia del acosador de Sheinbaum se realizará en mayo.