Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), en redes sociales circuló un impactante video de las víctimas del accidente; “¡Ayuda!“, gritó una de ellas.

Ayer 10 de septiembre, una pipa de gas LP sufrió una volcadura y después una explosión cerca de los límites de las alcaldías Iztapalapa y Chalco, en la frontera con el Estado de México, que dejó 4 muertos y 90 heridos.

En ese contexto, un video de las víctimas que sobrevivieron a la explosión circuló en redes sociales; la grabación dio cuenta de la magnitud de las heridas de las personas, quienes pidieron ayuda a gritos tras sufrir los daños de una onda expansiva de fuego.

VIDEO: Explosión en Puente la Concordia (@MrElDiablo8 / Tomada de X)

“¡Ayuda! ¡No puedo ver!“, gritó una de las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia

Luego de la explosión en el Puente de la Concordia, en redes sociales circuló un video de las víctimas que estuvieron expuestas a los daños del accidente, en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX.

Fue una persona quien grabó con su celular los hechos posteriores a la explosión, donde algunas personas quedaron completamente desnudas ante la magnitud de una onda expansiva de fuego.

En este sentido, el video mostró a una persona caminando sin ropa en los alrededores del Puente de la Concordia con visibles quemaduras en todo el cuerpo, mientras que otra persona, también afectada por el fuego, buscó recargarse en un muro de contención de la zona.

“Ahorita ya viene la ayuda, hermano. Ya viene la ambulancia”, dijo la persona que grabó el video, mientras que una de las víctimas de la explosión le respondió “Hey, wey, carnal, párate, wey, acá de este lado”.

Pero lo más impactante fue un hombre postrado en el suelo, visiblemente quemado y completamente desnudo que gritó “¡No puedo ver! ¡Ayuda!“.

VIDEO: Explosión en Puente la Concordia (@MrElDiablo8 / Tomada de X)

Puente de la Concordia: Explosión de pipa de gas fue de la peor desde 2015 en la CDMX, explica jefe de bomberos

La explosión de una pipa en el Puente de la Concordia dejó al menos 90 heridos, de los cuales al menos 19 están graves y hay 6 muertos, según informó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Por su parte, Juan Manuel Pérez Cova, jefe de bomberos de CDMX, señaló el caso como una de las mayores explosiones en la ciudad desde 2015, cuando una fuga de gas provocó una explosión en el Hospital Materno de Cuajimalpa, dejando 7 muertos, entre ellos 3 bebés, así como decenas de heridos.