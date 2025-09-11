Juan Carlos Sánchez, de 15 años de edad y estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), también murió en la explosión del Puente de la Concordia.

El miércoles 10 de septiembre se registró la explosión de una pipa de gas de la empresa Silza en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Por esta explosión como saldo murieron 8 personas y hay más de 90 heridos; entre los fallecimientos se ha confirmado la identidad de Juan Carlos Sánchez, menor de edad y estudiante del IPN.

Después de los trabajos del Gobierno de la CDMX para identificar a los muertos y heridos de la explosión del Puente de la Concordia, se informó de la muerte de Juan Carlos Sánchez, de 15 años de edad.

Juan Carlos era estudiante del IPN del CECyT 7 del grupo 1MI5 “Cuauhtémoc”, por lo que el Politécnico Nacional lamentó su muerte.

En un comunicado expresaron sus condolencias y solidaridad a familiares y amigos del joven estudiante.