Eduardo Noé García, un maestro de Matemáticas de una institución de nivel medio superior, murió en la explosión del Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Ayer 10 de septiembre, una pipa de gas LP sufrió una volcadura y después una explosión cerca de los límites de las alcaldías Iztapalapa y Chalco, en la frontera con el Estado de México, que dejó 4 muertos y 90 heridos.

En ese contexto, la Escuela Preparatoria Oficial 237 lamentó la muerte de Eduardo Noé García Morales, quien se dirigía a su trabajo para dar clases antes de la explosión, por lo que la institución manifestó sus condolencias hacia la familia del docente.

“La comunidad de la Escuela Preparatoria Oficial 237 lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestro querido maestro y amigo Eduardo Noé García Morales”. Esquela

Eduardo Noé García: SNTE lamenta la muerte del maestro de Matemáticas en la explosión de La Concordia

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también lamentó la muerte de Eduardo Noé García, maestro de Matemáticas que murió en la explosión del Puente La Concordia cuando se dirigía a su trabajo.

La esquela en cuestión fue firmada por el maestro Arturo A. Salazar Lara, secretario de la sección 10 del SNTE, así como por sus integrantes, quienes expresaron sus condolencias por el fallecimiento del profesor.