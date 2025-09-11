La Fundación Michou y Mau para niños quemados, así como el Hospital Shriners para Niños, expresaron su intención de apoyar a los menores que resultaron heridos en la tragedia en La Concordia de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Fundación Michou y Mau ofrece ayuda a niños quemados en tragedia de La Concordia

A través de un comunicado, la Fundación Michou y Mau se puso a disposición de las autoridades correspondientes para brindar asistencia y apoyo a los niños quemados en la tragedia de La Concordia.

De acuerdo con dicha fundación, con coordinación con el Hospital Shriner para niños, ubicado en Galveston, Texas, darán atención médica a los niños que cumplan con los criterios para su traslado a dicho estado de Estados Unidos.

“Estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia, para trasladar a las víctimas que cumplan con los criterios para ser atendidos”, señalaron las instituciones.

Asimismo, la Fundación Michou y Mau señaló que cuentan con “todo el apoyo” del hospital y su administradora, la licenciada Mary Jaco.

Para saber las características de los menores que podrían recibir este apoyo, es necesario llamar al número 800 080 8182.

Tragedia en La Concordia, Iztapalapa, deja 8 muertos y más de 90 heridos

La tarde del miércoles 10 de septiembre se reportó la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa en la CDMX; hasta el momento hay 97 heridos y 8 muertos por la tragedia.

El incidente ocurrió a las 14:20 horas del miércoles, cuando una pipa volcó, el gas LP se escapó y se generó una onda expansiva que alcanzó a 18 vehículos, una motoneta y varios camiones de carga.

Más de 100 personas fueron alcanzadas por las llamas, entre ellas varios menores de edad que perdieron la vida o se encuentran en estado grave de salud.