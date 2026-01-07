Gobierno de la CDMX ordena el rescate de todos los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa.

“Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice en todo momento su cuidado, protección, alimento y bienestar” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Tras denuncias de maltrato en el Refugio Franciscano, Clara Brugada asegura que la prioridad es salvar la vida y garantizar el bienestar de los animales.

Gobierno de la CDMX anuncia rescate de animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó el rescate de todos los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Esto luego de que en cumplimiento de una orden judicial tras denuncias de maltrato, las autoridades corroboraron malas condiciones de salud de los animales en el Refugio Franciscano .

De acuerdo con las autoridades en el lugar se contabilizaron 936 animales, de ellos 798 presentaron afectaciones compatibles con maltrato o crueldad animal.

Clara Brugada reveló que los animales rescatados serán trasladados a tres sedes donde se garantizará su cuidado integral, alimentación y atención médica:

Un gran albergue canino en el Ajusco, a cargo del Gobierno de la Ciudad a través de SEDEMA. El Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, además de clínicas privadas, en caso de ser necesario.

En conferencia de prensa, Clara Brugada aseguró que la prioridad del Gobierno no es la disputa legal del predio, sino salvar la vida y garantizar el bienestar de los animales.

“Reiteramos que esta Ciudad de México es una ciudad animalista, solidaria y que respeta la vida en todas sus formas. Reconocemos, como lo hace la Constitución, a los animales como seres sintientes, y tenemos la obligación de garantizar su protección, bienestar y trato digno” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada detalló que tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizaron verificaciones en el lugar.

Pudieron constatar las malas condiciones de salud, el hacinamiento y el maltrato animal que padecieron los perros y gatos en el refugio.

Debido a ello y por mandato de un juez se determinó el rescate inmediato de todos los animales, algunos de los cuales se encuentran en estado crítico de salud.

“Algunos animales presentan una situación de salud muy deteriorada, por lo que urge que sean atendidos de inmediato” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Refugio Franciscano: CDMX da seguimiento al proceso y bienestar de los animales (Especial)

Gobierno de la CDMX confirma que no tiene interés en el conflicto legal por el predio

Sobre la disputa del predio, Clara Brugada aseguró que se trata de un conflicto entre particulares relacionado con la posesión del predio, por lo que el Gobierno de la CDMX no tiene injerencia en el asunto.

Se trata de un conflicto en el que se encuentran involucrados el Refugio Franciscano, asociación civil, y la Fundación Antonio Hagenbeck.

En ese sentido, Clara Brugada dejó en claro que se respetará plenamente la resolución judicial que se derive de los procesos en curso.

“No estamos interesados en intervenir en ese predio. Respetaremos absolutamente la decisión judicial. Desde el primer momento, la prioridad ha sido el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico”

9 acciones del Gobierno de la CDMX para garantizar derechos de los animales

Clara Brugada señaló que las acciones no se quedarán con el rescate de animales del Refugio Franciscano.

Y es que el Gobierno de la CDMX promoverá una serie de acciones para garantizar derechos de los animales:

Presentación de una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues animales en la CDMX Promover el bienestar animal a modo de garantizar protección, cuidado y respeto. Prohibir el uso de la violencia contra animales en espectáculos públicos Prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora Realización de jornadas de adopción responsable Jornadas masivas de esterilización y salud animal Rehabilitación del Hospital Veterinario de Iztapalapa Construcción de clínicas veterinarias en la CDMX Construcción de otro Hospital veterinario en la CDMX