El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) confirmó el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones 2026 en las que ganó las 16 diputaciones por voto directo

El PRI ganó las 16 diputaciones en juego y se repartieron las nueve diputaciones plurinominales que suman al total de 15 escaños.

Luego de las elecciones del 7 de junio de 2026 en Coahuila, este 14 de junio concluyó el cómputo estatal y el IEC entregó las constancias a quienes ganaron las diputaciones por representación proporcional.

IEC concluye cómputo estatal en Coahuila con triunfo del PRI

Al concluir el cómputo estatal, el IEC detalló que los votos obtenidos por el PRI son 651 mil 086, que representan 53.66 por ciento.

Morena obtuvo 290 mil 056 votos, que representan el 23.91 por ciento.

Reparten 9 diputaciones plurinominales entre partidos en Coahuila

De los 25 escaños del Congreso de Coahuila, nueve son plurinominales por lo que quedan de la siguiente manera:

1 PRI

5 Morena

1 PT

1 Unidad Democrática de Coahuila (UDC)

1 Nuevas Ideas

Morena será segunda fuerza en Congreso de Coahuila con 5 escaños

Debido al más de 20 por ciento de votos obtenido por Morena, solo tendrá representación proporcional y queda como segunda fuerza política con cinco escaños.

El PRI en total tendrá 17 escaños, PT, UDC y Nuevas Ideas con uno cada uno.

PAN y Movimiento Ciudadano no tendrán representación en LXIV Legislatura que inicia el 1 de enero de 2026.