El evento que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó en el Ángel de la Independencia para celebrar el Día de Reyes, fue interrumpido por una protesta contra el Refugio Franciscano.

Así ocurrió debido a que decenas de personas se reunieron en el monumento de la CDMX para exigir la intervención de las autoridades en el conflicto que ha afectado a cientos de animales.

Interrumpen celebración del Día de Reyes en CDMX con protesta contra Refugio Franciscano

En el marco de la celebración del Día de Reyes en CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un evento en el Ángel de la Independencia en el que partió una rosca de 250 metros.

Sin embargo, el festejo del 5 de enero de 2026 en el que se repartieron 24 mil pedazos de pan, fue interrumpido por una protesta que decenas de personas realizaron por el caso del Refugio Franciscano.

Refugio Franciscano (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Mientras se llevaba a cabo la partida de rosca con motivo del Día de Reyes, llegó un grupo de civiles que portaban pancartas y cartulinas para exigir la intervención de Clara Brugada en los hechos.

Incluso, al no recibir atención mientras se desarrollaba el evento donde también de regalaron juguetes, los inconformes comenzaron a gritar al unísono la consigna “fuera Franciscano”.

En torno a las demandas, los ciudadanos indicaron que lo que piden es que los más de 700 animales que viven en el albergue, queden en manos de una nueva fundación de rescatistas independientes.

Clara Brugada respondió a protesta contra Refugio Franciscano

Luego de varios minutos en los que decenas de inconformes protestaron contra el Refugio Franciscano durante la celebración del Día de Reyes, Clara Brugada respondió a los ciudadanos.

Lo anterior debido a que aseguró que su postura y la del gobierno de la CDMX es a favor del bienestar de los animales, lo cual indicó, ya se está garantizando por medio de las dependencia correspondientes.

“Nuestra posición es la defensa de los animales, del bienestar animal. Son cientos de animalitos que están allí y estamos garantizando, a través de la PAOT y también de la Secretaría de Medio Ambiente, que los animalitos tengan qué comer y sean bien cuidados” Clara Brugada

De la misma forma, Clara Brugada recordó que el caso es debido a un conflicto por un terreno, por lo que pidió al Refugio Franciscano y a la Fundación Haghenbeck, anteponer el bienestar animal.