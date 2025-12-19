En un nuevo comunicado, Refugio Franciscano ha pedido al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) frenar el retiro de los animales rescatados del albergue.

“Hacemos un llamado de suma urgencia al Gobierno de la Ciudad de México y a la PAOT. Su inacción ante estos actos unilaterales está permitiendo que los animalitos del Refugio Franciscano sean tratados como mera mercancía y como un estorbo para quienes lo único que ven en ese terreno es lucro y dinero”. Refugio Franciscano

Así como el Refugio Franciscano señaló al Gobierno de la CDMX que de permitir el desalojo del inmueble sin transparencia y violando los acuerdos de la mesa de trabajo que se tuvo el pasado 16 de diciembre de 2025.

Dicha solicitud se da luego de que Refugio Franciscano denunciará el retiro de los animales rescatados del albergue, tras la evidencia misma que compartió la Fundación Haghenbeck.

“Está sustrayendo a los animalitos de las instalaciones, sin informar el destino de los perros y gatos sustraídos. Esta acción se realiza de manera unilateral y disponen de nuestros animalitos como si fueran mercancía que simplemente les estorba para realizar su desarrollo inmobiliario”. Refugio Franciscano

Refugio Franciscano pide al Gobierno de la CDMX frenar el retiro de animales rescatados (Refugio Franciscano)

Refugio Franciscano exige a Fundación Haghenbeck cuentas sobre los animales rescatados

Ante el retiro de animales rescatados Refugio Franciscano exige a Fundación Haghenbeck cuentas sobre los animales rescatados.

“Exigimos que cuanto antes la Fundación rinda cuentas y nos diga cuántos animalitos han sustraído, donde están y cuándo los van a regresar al Refugio Franciscano”. Refugio Franciscano

Debido a que Refugio Franciscano ha señalado que existe una diferencia entre los registros del “censo” de la Fundación Haghenbeck y sus registros de vacunación sobre la cantidad de los animales rescatados.

Pues según precisan que Fundación Haghenbeck dice tener 759 animales, mientras que el Refugio Franciscano son mil 95; y por lo que el retiro de animales rescatados pondría en riesgo la vida de estos al “desaparecer” sin dejar rastro.