Hoy viernes 19 de diciembre, el Refugio Franciscano dio a conocer que un Tribunal falló a su favor, ordenando así a las autoridades a la entrega del albergue.

Esto luego de que el Refugio Franciscano había denunciado irregularidades en el proceso, pues señaló que personal de la Fundación Haghenbeck se apropió de manera ilegal del terreno donde mantienen animales rescatados.

Juez ordena regresar albergue al Refugio Franciscano por irregularidades en el proceso

A través de sus redes sociales, el Refugio Franciscano informó este viernes que un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México (CDMX) ordenó que les fuera entregado de inmediato el albergue de animales.

Refugio Franciscano para perritos (@Ref_Franciscano / Twitter)

De acuerdo con la información compartida, un juez federal determinó que existieron irregularidades cometidas por el Juzgado 60 Civil.

Esto en el uso de la fuerza pública con violencia para desalojar el Refugio Franciscano, toda vez que este se llevó a cabo antes del plazo señalado para la salida voluntaria de quienes trabajan en dicho lugar.

Con esto, el juzgador determinó que existió una violación del derecho al acceso a la justicia para los encargados del Refugio Franciscano, así como se afectó a los propios animales que se encuentran dentro de dicho recinto.

Lo anterior, debido a que se les dejó en estado de vulnerabilidad con el desalojo que se llevó a cabo antes del tiempo determinado por la autoridad.

En este marco, se determinó que el predio debe ser devuelto Refugio Franciscano a la brevedad posible para que su personal pueda retomar el control del mismo.