Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, habló sobre el proceso legal que enfrentan con Fundación Haghenbeck, a quienes acusó de cometer irregularidades fiscales.

Asimismo, el abogado del Refugio Franciscano señaló que la Fundación Haghenbeck traicionaron a quien comenzó con el proyecto, Antonio Haghenbeck, ya que vendieron el predio en 2020.

Refugio Franciscano: CDMX da seguimiento al proceso y bienestar de los animales (Especial)

Refugio Franciscano denuncia irregularidades fiscales de parte de Fundación Haghenbeck

Acorde con lo señalado por el abogado de Refugio Franciscano, la Fundación Haghenbeck habrían vendido el predio a 650 mil pesos, 16 hectáreas, lo que no es creíble, por lo que podría haber fraude fiscal.

Y es que, explicó con Pamela Cerdeira, pese a que el fundador señaló que los predios no se pueden vender y sólo se dedican al cuidado de animales, vendieron el terreno en 2020.

Sin embargo, la Fundación Haghenbeck habría hecho el traspaso del predio a un fideicomiso en su verdadero valor, ya que generó el impuesto de adquisición de bienes e inmuebles.

Aunado a que posterior a dicha venta, se cambió el uso de suelo del terreno de cuidado animal en el que se encuentra Refugio Franciscano, por lo que actualmente se pueden hacer departamentos.

Asimismo, señaló que la Fundación Haghenbeck realizó el desalojo de manera tramposa, ya que no hay una sentencia firme y aún así los echaron sin presencia de las autoridades.

Caso Refugio Franciscano (Refugio Franciscano vía X)

Fundación Haghenbeck afirma que se terminó el contrato de Refugio Franciscano

Refugio Franciscano también apunta que tras la venta del predio, se llegó a un convenio con la Fundación Haghenbeck para que construyeran nuevas instalaciones, en un terreno puesto por el primero.

Al respecto, también en entrevista para MVS Noticias, la presidenta de la Fundación Haghenbeck, Carmela Rivero, señaló que el juez que ordenó el desalojo los ratificó como dueños del terreno.

Explicó también que el predio actualmente pertenece a la Fundación Haghenbeck, que tenía una figura de comodato (préstamo por tiempo determinado), aunque el contrato nunca existió.

Sin embargo, la Fundación Haghenbeck aseguró que continuarán con la protección de los animales que estaban en el Refugio Franciscano, sin abordar en la parte de la venta que señalan.