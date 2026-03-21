Los 936 animales que fueron rescatados del Refugio Franciscano en la CDMX, podrán seguir en proceso de adopción gracias a que un juez autorizó continuar con su puesta en custodia.

Se trata de una resolución definitiva que emitió el juzgado federal, en la que se establece que el gobierno de la CDMX está facultado para dar en adopción a los perros y gatos.

Cabe destacar que el fallo judicial reconoce que los 936 animales estuvieron bajo un resguardo prolongado en el refugio de Cuajimalpa, durante el cual no contaron con las condiciones adecuadas.

Autorizan adopción de 936 animales rescatados del Refugio Franciscano

En un fallo con el que se busca privilegiar el interés superior de los seres sintientes, un juez federal autorizó la adopción de 936 animales que fueron rescatados del Refugio Franciscano.

Con la resolución de carácter definitivo que desecha una solicitud presentada por asociaciones vinculadas al refugio, se permite que las autoridades de la CDMX mantengan la tutela de los animales.

Con ello, las dependencias públicas que han acogido a los perros y gatos rescatados, tienen vía libre para continuar con el proceso de adopción que fue frenado debido a diversos recursos dilatorios.

“Impedir a las autoridades que den en adopción a los citados caninos, implicaría interponerse a que éstos encuentren familias que les puedan proporcionar la satisfacción de sus necesidades básicas, así como mejores condiciones de cariño y cuidado que permitan su bienestar y desarrollo, que las que se les podría otorgar en el estado de contención en que se encuentran, derivado del gran número de estos animales” Fallo judicial

En la sentencia se advierte que detener aún más las adopciones, evitaría que los 936 animales reciban la atención a sus necesidades que pueden ser cubiertas una vez acogidos por nuevas familias.

Es decir que la decisión judicial busca proteger la prevalencia del interés superior de los seres sintientes, así como legalidad de las actuaciones de las autoridades en lo relativo al bienestar animal.

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¿Por qué rescataron a los 936 animales del Refugio Franciscano?

Durante el proceso judicial que se ha librado en torno al Refugio Franciscano, autoridades de la CDMX constataron que los animales que vivían en el albergue se encontraban bajo condiciones inadecuadas.

En las diligencias que se realizaron, se detectó que 936 animales entre perros y gatos, sufrían diversas problemáticas como las siguientes y por las cuales fueron rescatados y puestos en adopción:

Condiciones de abandono, pues se encontraron a los animales sin atención adecuada ni supervisión constante

Omisión de cuidados, debido a que se constató que no se les proporcionaba alimentación ni atención médica suficiente

Hacinamiento, ya que se un gran número de animales estaban en espacios reducidos, sin condiciones óptimas de bienestar

Maltrato y crueldad, toda vez que se reportó el hallazgo de signos de descuido y sufrimiento animal