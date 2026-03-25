México vs Portugal se enfrentan en un partido amistoso como parte de la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Portugal 1-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 28 de marzo.
México vs Portugal: Pronóstico del partido amistoso en el Estadio Banorte
El pronóstico del partido México vs Portugal es 1-2 a favor de los portugueses.
- Pronóstico: México 1-2 Portugal
México vs Portugal: Posibles alineaciones del partido amistoso en el Estadio Banorte
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Portugal, amistoso en el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo
- Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Portugal
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: João Cancelo, Renato Veiga, António Silva y Diogo Dalot
- Mediocampistas: Bernardo Silva, João Palhinha y Bruno Fernandes
- Delanteros: Francisco Conceição, Gonçalo Ramos y Rafael Leão
México vs Portugal: A qué hora y dónde ver el partido amistoso en el Estadio Banorte
México vs Portugal se enfrentan en la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el sábado 28 de marzo a las 19 horas.
- Partido: México vs Portugal
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Sábado 28 de marzo del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llegan México y Portugal al partido de reapertura del Estadio Banorte?
México llega al partido de preparación ante Portugal con las novedades de Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo en la convocatoria, para la reapertura del Estadio Banorte.
Portugal tendrá varias bajas entre ellas la de Cristiano Ronaldo, el gran atractivo del combinado europeo a quien una lesión lo dejó fuera de la lista.
A cambio, Paulinho, goleador del Toluca, recibirá una gran oportunidad de convencer al DT de Portugal para integrarlo en la convocatoria mundialista.