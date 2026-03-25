México vs Portugal se enfrentan en un partido amistoso como parte de la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Portugal 1-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 28 de marzo.

México vs Portugal: Pronóstico del partido amistoso en el Estadio Banorte

El pronóstico del partido México vs Portugal es 1-2 a favor de los portugueses.

Pronóstico: México 1-2 Portugal

México vs Portugal: Posibles alineaciones del partido amistoso en el Estadio Banorte

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Portugal, amistoso en el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026.

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo

Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Portugal

Portero: Diogo Costa

Defensas: João Cancelo, Renato Veiga, António Silva y Diogo Dalot

Mediocampistas: Bernardo Silva, João Palhinha y Bruno Fernandes

Delanteros: Francisco Conceição, Gonçalo Ramos y Rafael Leão

México vs Portugal: A qué hora y dónde ver el partido amistoso en el Estadio Banorte

México vs Portugal se enfrentan en la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el sábado 28 de marzo a las 19 horas.

Partido: México vs Portugal

Fase: Partido de preparación

Fecha: Sábado 28 de marzo del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

México vs Portugal: Pronóstico y posibles alineaciones del partido amistoso en el Estadio Banorte. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegan México y Portugal al partido de reapertura del Estadio Banorte?

México llega al partido de preparación ante Portugal con las novedades de Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo en la convocatoria, para la reapertura del Estadio Banorte.

Portugal tendrá varias bajas entre ellas la de Cristiano Ronaldo, el gran atractivo del combinado europeo a quien una lesión lo dejó fuera de la lista.

A cambio, Paulinho, goleador del Toluca, recibirá una gran oportunidad de convencer al DT de Portugal para integrarlo en la convocatoria mundialista.