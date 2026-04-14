Hoy lunes 13 de abril se llevan a cabo protestas por el Refugio Franciscano que afectan vialidades como Reforma e Insurgentes en la Ciudad de México (CDMX).

Derivado de estas protestas por el Refugio Franciscano, el Metrobús de la CDMX informó que su servicio se encuentra interrumpido en tramos que comprenden a la Línea 1 y la Línea 7.

Protestas de Refugio Franciscano suman 12 horas en Reforma e Insurgentes

Manifestantes del Refugio Franciscano se dieron cita este día en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, provocando el total cierre a la circulación.

Hasta las 20:00 horas de este lunes, las protestas en favor de los franciscanitos —como se llamó a los animales del refugio— en ambas vialidades suman ya casi 12 horas.

Lo anterior, toda vez que los activistas del Refugio Franciscano comenzaran su movilización cerca de las 08:00 de la mañana de hoy 13 de abril.

Protestas de Refugio Franciscano suman 12 horas en Reforma e Insurgentes (@NoticiasAbcd / X)

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, a las 20:00 horas se restableció la circulación de Av. Insurgentes a la altura de Paseo de la Reforma Sur.

No obstante, continúa el bloqueo por presencia de manifestantes en ambos sentidos de Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Norte.

Metrobús opera con servicio provisional en Líneas 1 y 7 por protestas de Refugio Franciscano

A través de sus redes sociales, el Metrobús CDMX informó que se encuentra operando con servicio provisional en Líneas 1 y 7 por las protestas del Refugio Franciscano.

Hasta las 20:00 horas, el Metrobús precisó que dichas líneas se encuentran de la siguiente manera:

Línea 1: Servicio en toda la línea, pero con retrasos importantes debido a la presencia de manifestantes

Línea 7: Servicio de Indios Verdes/ Hospital Infantil La Villa / El Caballito y de Campo Marte/Alameda Tacubaya /El Ángel. Sin servicio en estaciones Amajac y El Ahuehuete