Tras la movilización pacífica del Refugio Franciscano para que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por Clara Brugada, regrese a los “franciscanitos” anunciaron ola de bloqueos en la capital.

Gina Rivara, directora del Refugio Franciscano, compartió el hartazgo que tienen hacia el gobierno, así que iniciarán por cerrar Reforma, una de las calles más importantes en CDMX.

Refugio Franciscano bloqueará Reforma para exigir el regreso de los “franciscanitos”

Durante la movilización de hoy 12 de abril de 2026, Gina Rivara advirtió que se vienen una ola de bloqueos en la CDMX para exigir el regreso de sus perros rescatados, a quienes llaman “franciscanitos”.

Asimismo, señaló que el primer cierre se realizará en Reforma en la CDMX el lunes 13 de abril de 2026, pero sin brindar más detalles al respecto.

Rivara tomó el micrófono y acusó que el gobierno de la CDMX les quiere dar “atole con el dedo”, pero como rescatistas de animales no se rendirán hasta que les devuelvan a sus rescatados.

La directora del Refugio Franciscano advirtió “empezaremos a cerrar la ciudad” en compañía de la sociedad civil quiénes se han unido a las movilizaciones por los grupos de rescatistas.

“El Refugio Franciscano, acompañado por la sociedad civil empezaremos a cerrar la ciudad (...) No nos darán más atole con el dedo (...) Mañana tendremos una cita en Reforma y estaremos cerrando Reforma”. Gina Rivara, directora de Refugio Franciscano.

"Se acabó darnos atole con el dedo; empezaremos a cerrar la ciudad", advierte la directora del Refugio Franciscano, al anunciar un primer cierre mañana, en Reforma 🐾



🎥: @Mrcherry_tree / Diario 24 Horas pic.twitter.com/mliwpJAEeH — @diario24horas (@diario24horas) April 12, 2026

Refugio Franciscano acusa que gobierno de la CDMX prefiere dinero a protección animal

El Refugio Franciscano acusó cierre en Reforma en la CDMX el 13 de abril de 2026, luego de que aseguró que el gobierno de la capital prefiere dinero y no protección animal.

A través de un comunicado, se informó que tras una conferencia de prensa, para el Refugio Franciscano, el gobierno ha demostrado que es más importante el dinero de la Fundación Antonio Haghenbeck y no la protección de los franciscanitos.

“Aparentemente, es más importante que la Fundación Antonio Haghenbeck se ahorre los 6 millones de pesos mensuales que debe pegar como pena, derivada de la venta ilegal del premio, por no cumplir con la entrega del mismo en diciembre de 2025. Mientras tanto, más de 55 franciscanitos han muerto bajo resguardo de las autoridades”. Comunicado de Refugio Franciscano.

Asimismo, el Refugio Franciscano ha acusado que el gobierno de la CDMX, no ha brindado informes sobre los franciscanitos que están bajo su resguardo.