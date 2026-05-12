La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informa que viajó a Chilapa, Guerrero, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para retirar bloqueos, restablecer el orden y atender a familias desplazadas.

Esto tras el conflicto reciente en la zona de Tula, Chilapa en Guerrero, incluye ataques armados con drones y explosivos que han causado desplazamientos masivos y bloqueos en carreteras por parte de habitantes que exigen mayor seguridad.

Rosa Icela Rodríguez llega a Chilapa, Guerrero, para retirar bloqueos y atender desplazados

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, arribó este martes 12 de mayo a Chilapa, Guerrero, con el objetivo de retirar los bloqueos carreteros y atender a las familias desplazadas por la ola de violencia en la región.

Rosa Icela Rodríguez viaja a Chilapa, Guerrero (@rosaicela_ / X)

Según informó la funcionaria, la visita responde a instrucciones precisas de la presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar la paz en la zona y brindar apoyo inmediato a la población afectada.

Pues cabe mencionar que en los últimos días, la localidad de Tula, en el municipio de Chilapa, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre grupos armados.

Mismos que han utilizado drones y explosivos, provocando desplazamientos masivos de habitantes y bloqueos en carreteras principales.

Los residentes, hartos de la inseguridad, cerraron vías de comunicación para exigir mayor presencia de fuerzas de seguridad; hasta el momento se reportan heridos y decenas de familias que han tenido que abandonar sus hogares.

Rosa Icela Rodríguez viaja a Chilapa, Guerrero (@SEGOB_mx / X)

Rosa Icela Rodríguez destacó que el gobierno federal mantiene diálogo con los líderes de los grupos en disputa, mientras coordina acciones con las autoridades estatales de Guerrero.

El objetivo es restablecer el orden público, auxiliar a los heridos y regresar la tranquilidad a las comunidades afectadas.

La funcionaria aseguró que se mantendrá en la zona el tiempo necesario para avanzar en la solución del conflicto y evitar que la violencia escale.