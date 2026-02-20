La jefa de gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, respondió si existe la posibilidad de separar del cargo a César Cravioto por polémica sobre la Fundación Haghenbeck.

“Si hay que aclarar la situación, se debe hacer ante las instancias correspondientes”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX

Su secretario de Gobierno, César Cravioto, ha sido señalado de tener un conflicto de interés debido a que rentó durante 15 años un inmueble propiedad de Fundación Haghenbeck.

Clara Brugada responde si separará del cargo a César Cravioto por polémica con Fundación Haghenbeck

“Si tiene alguna irregularidad con pruebas, adelante”, fue la respuesta de Clara Brugada sobre la acusación de conflicto de interés de César Cravioto en caso de Fundación Haghenbeck.

Clara Brugada señaló en el Informe de Vacunación que su administración se basa en la honestidad y combate a la corrupción, sin embargo lo primero es ver si César Cravioto incurrió en irregularidades.

“Primero hay que ver si hubo irregularidades”, aseguró Clara Brugada ante la pregunta de si César Cravioto debería separarse del cargo como secretario de Gobierno de la CDMX.



El funcionario mantuvo un contrato de renta por un departamento en Polanco con la Fundación Haghenbeck… pic.twitter.com/aD5T48knDx — NMás (@nmas) February 20, 2026

Por lo que deben presentarse las pruebas de las acusaciones en contra de César Cravioto ante autoridades correspondientes, para que se investigue conforme a la ley.

Ya que como aseveró, el movimiento al que ambos pertenecen viene de la lucha de separar el poder económico del político, por lo que Clara Brugada y su gabinete representan un gobierno limpio.

Refugio Franciscano rechaza conflicto de interés de César Cravioto en disputa con Fundación Haghenbeck

Tras darse a conocer el presunto conflicto de interés, César Cravioto negó los dichos y aseguró se trata de una campaña de difamación, que fue respaldado por el abogado de Refugio Franciscano.

Fernando Pérez Correa, se reunió este viernes 20 de febrero con César Cravioto quien le preguntó si Refugio Franciscano, a quienes representa, se ha visto afectado en un conflicto de interés.

El abogado de Refugio Franciscano lo descartó y aseguró que desde el inicio, César Cravioto se mostró imparcial, lo que se ha mantenido en las mesas de trabajo en las que han sido escuchados.

Sin embargo, la Fundación Haghenbeck reprobó dicha reunión y las palabras del secretario de Gobierno, referente a que dejó su vivienda tras 15 años por desacuerdo en actuar durante el conflicto.