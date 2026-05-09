La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) no podrá entregar a los animales que pertenecían al Refugio Franciscano debido a una suspensión provisional resuelta el 7 de mayo de 2026.

Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que la autoridad ministerial se abstenga de ejecutar la entrega material de los animales Suspensión 366/2026

La Suspensión 366/2026 impide jurídicamente que los perros y gatos del Refugio Franciscano sean devueltos a los acusados de maltrato y crueldad animal.

Rescatado de Refugio Franciscano en albergue temporal. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Suspensión frenó el regreso de más de 800 animales al Refugio Franciscano

Autoridades del gobierno de la CDMX y del Refugio Franciscano habían llegado a un acuerdo el pasado 15 de abril para que más de 800 animales fueran devueltos de manera paulatina.

En ese sentido, se esperaba que su regreso ocurriera una vez que el refugio entregara los dictámenes pendientes, situación que cambió con el entendido del 7 de mayo.

El abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck, Fernando García Juárez, señaló que las mascotas deben ser entregadas en adopción responsible y que no deberían regresar a un lugar donde presuntamente fueron víctimas de:

Abandono

Maltrato

Crueldad

Perros abandonados. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Fundación Antonio Haghenbeck pondrá en adopción a animales

Según informó el abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck, la organización ya cuenta con decenas de hogares interesados en adoptar a los animales rescatados del Refugio Franciscano.

“La Fundación sostiene que los animales rescatados deben ser incorporados a un programa integral de adopción responsible. No existe justificación legal, ética ni humanitaria para mantener abierta la posibilidad de su retorno", dijo.