México vs Portugal se enfrentan en la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el sábado 28 de marzo a las 19 horas.

Partido: México vs Portugal

Fase: Partido de preparación

Fecha: Sábado 28 de marzo del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

México vs Portugal: Día para ver el partido de reapertura del Estadio Banorte

El sábado 28 de marzo de 2026 será el partido México vs Portugal, en la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026.

México vs Portugal: Hora para ver el partido de reapertura del Estadio Banorte?

Sin Cristiano Ronaldo en la cancha, el partido México vs Portugal iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

México vs Portugal: Canal para ver el partido de reapertura del Estadio Banorte

México vs Portugal y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

Partido: México vs Portugal

Fase: Partido de preparación

Fecha: Sábado 28 de marzo del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

México vs Portugal: Día, hora y canal para ver el partido. (mexsport)

¿Cómo llegan México y Portugal al partido de reapertura del Estadio Banorte?

México llega al partido de preparación ante Portugal con las novedades de Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo en la convocatoria, para la reapertura del Estadio Banorte.

Portugal tendrá varias bajas entre ellas la de Cristiano Ronaldo, el gran atractivo del combinado europeo a quien una lesión lo dejó fuera de la lista.

A cambio, Paulinho, goleador del Toluca, recibirá una gran oportunidad de convencer al DT de Portugal para integrarlo en la convocatoria mundialista.