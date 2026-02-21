Mediante un comunicado, la Fundación Haghenbeck expresó su rechazo al diálogo que mantienen César Cravioto con Refugio Franciscano, ya que afirma, es un hecho grave.

“Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. no reconoce en César Cravioto a un interlocutor imparcial en este asunto“. Fundación Haghenbeck

La respuesta se da al video compartido por César Cravioto, ante acusaciones de conflicto de interés por rentar a la Fundación Haghenbeck, asunto que no mencionaron en su escrito.

Fundación Haghenbeck responde a reunión de César Cravioto con Refugio Franciscano

A consideración de la Fundación Haghenbeck, es un asunto grave que César Cravioto mantenga diálogo con Refugio Franciscano, por lo que no lo reconocen como interlocutor imparcial del conflicto.

El argumento dado es que el diálogo con el abogado de Refugio Franciscano, Fernando López Correo se mantiene y refiere a la devolución de los animales pese a las denuncias sobre maltrato.

César Cravioto con abogado de Refugio Franciscano (Captura de pantalla)

La Fundación Haghenbeck añade que es preocupante la solicitud de César Cravioto al abogado Fernando López Correa que avale la imparcialidad en el conflicto con Refugio Franciscano.

Y condenó las declaraciones de César Cravioto, referente a que ha recibido al Refugio Franciscano varias veces y que también habló sobre su desacuerdo con el actuar de la Fundación Haghenbeck.

Por lo mismo, la Fundación Haghenbeck exigió a César Cravioto que se separe de cualquier gestión que se relacione con el Refugio Franciscano, así como con los animales asegurados, que deben ser la prioridad .

Fundación Haghenbeck recalca que Refugio Franciscano es investigado por la Fiscalía de CDMX

En el mismo comunicado, la Fundación Haghenbeck recalcó que el diálogo entre César Cravioto y Refugio Franciscano se dan pese a las denuncias de maltrato y crueldad animal.

Escribe que la Fiscalía General de Justicia de CDMX investiga dichos delitos por animales con desnutrición severa y enfermedades sin atención veterinaria , así como hacinamiento en el Refugio Franciscano.

Las carpetas de investigación contra el Refugio Franciscano siguen abiertas, al igual que las existentes contra la Fundación Haghenbeck, por fraude, despojo y falsificación de documentos, entre otros.