La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) compartió el operativo especial que alista para el desarrollo del Mundial 2026 en zonas como el Zócalo y el Estadio Banorte.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX se desplegarán unidades móviles del Ministerio Público, además de que se mantendrá atención en la Coordinaciones Territoriales y agencias especializadas con apoyo de intérpretes.

Esto para garantizar la atención, así como el acceso ágil a la justicia durante la realización del Mundial 2026 en la CDMX.

Fiscalía CDMX instalará unidades móviles en Zócalo y Estado Banorte

La Fiscalía CDMX informó que, durante el desarrollo del Mundial 2026 en la capital del país, mantendrá unidades móviles en el Zócalo y el Estadio Banorte.

De acuerdo con la Fiscalía, se desplegarán tres unidades móviles en la capital del país, dos en el Estadio Ciudad de México, como la FIFA lo llamará durante el Mundial 2026, y uno más en el Zócalo del Centro Histórico.

Estas unidades estarán activas durante los 5 encuentros que se celebrarán en dicha sede, mientras que la ubicada en el Zócalo se mantendrá durante las actividades del FIFA Fan Fest, del 11 de junio al 19 de julio.

Cabe señalar que en estas unidades del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX se atenderán conductas asociadas a eventos masivos, así como delitos como:

robo sin violencia

fraude

falsificación de boletos

Además, se contará con personal de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) para atender reportes de extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos.

Unidades móviles de la Fiscalía CDMX tendrán intérpretes

Por otra parte, la Fiscalía CDMX informó que las unidades móviles que estarán instaladas en el Zócalo y el Estado Banorte contará con el apoyo de intérpretes para garantizar la mejor comunicación con turistas durante el Mundial 2026.

A través de un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se tendrá el apoyo de intérpretes en línea de:

inglés

francés

alemán

italiano

portugués

chino

Estos intérpretes estarán disponibles también en la coordinaciones territoriales que estarán trabajando en atender a la ciudadanía, así como a los turistas extranjeros durante el Mundial 2026.

Según la fiscalía, esta atención será en: