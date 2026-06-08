La movilidad y seguridad en la Ciudad de México (CDMX) está garantizada a pesar de las protestas y bloqueos que están en marcha, aseguró la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada.

“Hay presencia de movilizaciones, pero garantizamos seguridad y movilidad para el Mundial” Clara Brugada

Así lo aseveró la mandataria capitalina por medio de un mensaje en redes, en el que dijo que a pesar de las movilizaciones de la CNTE en la CDMX, hay garantías para el inicio del Mundial 2026.

El mensaje se emitió luego de una reunión del Gabinete de Seguridad federal en el que se abordó el tema de las acciones que se desplegarán durante el certamen deportivo.

Ayer inauguramos el Jardín Flotante Tlallipan, un parque elevado con muchísimas actividades para tu beneficio. Además, esta semana entregaremos obras permanentes de movilidad para beneficio de todas y todos.



A tres días del #Mundial2026, en el Gabinete de Seguridad del… pic.twitter.com/w4JAQRkKNy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 8, 2026

Garantizan movilidad y seguridad en CDMX durante Mundial 2026 a pesar de protestas

A 3 días de la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, aseguró que la capital contará con la seguridad y movilidad necesarias.

Tras reconocer que hay movilizaciones, protestas y bloqueos en el Centro Histórico y sus alrededores, Clara Brugada aseveró que pese a ello, la movilidad estará garantizada.

En especial porque los proyectos de transporte público que continúan en desarrollo, estarán listos para el arranque del certamen deportivo programado para el 11 de junio:

Rutas eléctricas de Trolebus: Chapulín y 14

Estaciones del Metro que siguen en remodelación en Línea 2

En ese sentido, la jefa de Gobierno afirmó que todos, incluido los dispositivos de seguridad, se encuentran completamente preparados para dar inicio al Mundial 2026.

Al referirse a las protestas que lleva a cabo la CNTE junto otras organizaciones, aseveró que se mantiene el diálogo y la postura de respeto, por lo que insistió en garantizar la seguridad y movilidad.

Clara Brugada sostuvo reunión con Gabinete de Seguridad federal

Al asegurar que las condiciones de seguridad y movilidad en la CDMX están garantizadas a pesar de las protestas que se mantienen, Clara Brugada informó que sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad federal.

Sobre el punto, la jefa de gobierno refirió que durante el encuentro se revisaron temas relacionados con las acciones que se pondrán en marcha en busca de garantizar la “tranquilidad de habitantes y visitantes“.

Por otro lado, informó sobre la inauguración de proyectos de recuperación de espacios públicos como el del Jardín Flotante de Tlalpan en el que se realiza un videomapping con temática de Frida Kahlo.