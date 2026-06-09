A días de la inauguración del Mundial 2026, activistas de Greenpeace México y diversas organizaciones civiles escalaron la Estela de Luz en Paseo de la Reforma de CDMX para desplegar una manta con mensajes sociales y ambientales.

Frases como “Migración con dignidad”, “Justicia ambiental” y “La gente antes del comercio” exigieron priorizar derechos humanos y protección ecológica frente a la inversión millonaria en el Mundial 2026.

La acción, realizada por 18 activistas, visibilizó en el marco del Mundial 2026 demandas sobre racismo, armas, desapariciones y desplazamiento climático.

Greenpeace México coloca enorme manta en Estela de Luz
Greenpeace México coloca enorme manta en Estela de Luz (@greenpeacemx / X)

Con manta en la Estela de Luz, Greenpeace México visibiliza problemas sociales y ambientales

El 9 de junio de 2026, cerca de las 5 de la mañana, 18 activistas de Greenpeace México formaron una valla alrededor de la Estela de Luz, para que 7 de ellos escalaran el monumento conmemorativo que mide 104 metros de altura.

A 60 metros de altura de la Estela de Luz, se colocó una enorme manta con diversas frases impresas:

“Esto también esta en juego“, “Migración con dignidad”, “Alto al racismo y respeto a la autonomía”, “Justicia ambiental”, “Alto a las armas”, “Justicia para los desaparecidos”, ”La gente antes del comercio”, “El mundo está viendo”.

Greenpeace México coloca enorme manta en Estela de Luz
Greenpeace México coloca enorme manta en Estela de Luz (@greenpeacemx / X)

Palabras provenientes de:

  • Global exchange
  • Greenpeace México
  • Amnistía internacional
  • Movimiento de los pueblos por la paz y la justicia (MPPJ)
  • Asamblea de Incidencia del T-MEC (Paz y Derechos Humanos)
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y
  • Casa Tochan

Todos ellos, mediante el visible letrero, exigen priorizar problemas sociales y ambientales frente al Mundial 2026:

  • Migración
  • Racismo
  • Libertad a la autonomía
  • Fin a las armas
  • Justicia para las personas desaparecidas
  • Desplazamiento climático

Rechazan designación de recursos millonarios para la celebración del Mundial 2026

Frente a distintos medios de comunicación como La Jornada, diversas organizaciones y colectivos civiles manifestaron su rechazo a la asignación de recursos millonarios por parte del gobierno mexicano para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

“No existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana”, expresaron.

Greenpeace México

Es la tercera vez que integrantes de organizaciones civiles usan la Estela de Luz para visibilizar los problemas civiles y ambientales a nivel global.

Rechazan designación de recursos millonarios para la celebración del Mundial 2026
Rechazan designación de recursos millonarios para la celebración del Mundial 2026 (@greenpeacemx / X)