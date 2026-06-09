A días de la inauguración del Mundial 2026, activistas de Greenpeace México y diversas organizaciones civiles escalaron la Estela de Luz en Paseo de la Reforma de CDMX para desplegar una manta con mensajes sociales y ambientales.

Frases como “Migración con dignidad”, “Justicia ambiental” y “La gente antes del comercio” exigieron priorizar derechos humanos y protección ecológica frente a la inversión millonaria en el Mundial 2026.

La acción, realizada por 18 activistas, visibilizó en el marco del Mundial 2026 demandas sobre racismo, armas, desapariciones y desplazamiento climático.

Greenpeace México coloca enorme manta en Estela de Luz (@greenpeacemx / X)

Con manta en la Estela de Luz, Greenpeace México visibiliza problemas sociales y ambientales

El 9 de junio de 2026, cerca de las 5 de la mañana, 18 activistas de Greenpeace México formaron una valla alrededor de la Estela de Luz, para que 7 de ellos escalaran el monumento conmemorativo que mide 104 metros de altura.

A 60 metros de altura de la Estela de Luz, se colocó una enorme manta con diversas frases impresas:

“Esto también esta en juego“, “Migración con dignidad”, “Alto al racismo y respeto a la autonomía”, “Justicia ambiental”, “Alto a las armas”, “Justicia para los desaparecidos”, ”La gente antes del comercio”, “El mundo está viendo”.

Greenpeace México coloca enorme manta en Estela de Luz (@greenpeacemx / X)

Palabras provenientes de:

Global exchange

Greenpeace México

Amnistía internacional

Movimiento de los pueblos por la paz y la justicia (MPPJ)

Asamblea de Incidencia del T-MEC (Paz y Derechos Humanos)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y

Casa Tochan

Todos ellos, mediante el visible letrero, exigen priorizar problemas sociales y ambientales frente al Mundial 2026:

Migración

Racismo

Libertad a la autonomía

Fin a las armas

Justicia para las personas desaparecidas

Desplazamiento climático

Rechazan designación de recursos millonarios para la celebración del Mundial 2026

Frente a distintos medios de comunicación como La Jornada, diversas organizaciones y colectivos civiles manifestaron su rechazo a la asignación de recursos millonarios por parte del gobierno mexicano para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

“No existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana”, expresaron. Greenpeace México

Es la tercera vez que integrantes de organizaciones civiles usan la Estela de Luz para visibilizar los problemas civiles y ambientales a nivel global.