A días de la inauguración del Mundial 2026, activistas de Greenpeace México y diversas organizaciones civiles escalaron la Estela de Luz en Paseo de la Reforma de CDMX para desplegar una manta con mensajes sociales y ambientales.
Frases como “Migración con dignidad”, “Justicia ambiental” y “La gente antes del comercio” exigieron priorizar derechos humanos y protección ecológica frente a la inversión millonaria en el Mundial 2026.
La acción, realizada por 18 activistas, visibilizó en el marco del Mundial 2026 demandas sobre racismo, armas, desapariciones y desplazamiento climático.
Con manta en la Estela de Luz, Greenpeace México visibiliza problemas sociales y ambientales
El 9 de junio de 2026, cerca de las 5 de la mañana, 18 activistas de Greenpeace México formaron una valla alrededor de la Estela de Luz, para que 7 de ellos escalaran el monumento conmemorativo que mide 104 metros de altura.
A 60 metros de altura de la Estela de Luz, se colocó una enorme manta con diversas frases impresas:
“Esto también esta en juego“, “Migración con dignidad”, “Alto al racismo y respeto a la autonomía”, “Justicia ambiental”, “Alto a las armas”, “Justicia para los desaparecidos”, ”La gente antes del comercio”, “El mundo está viendo”.
Palabras provenientes de:
- Global exchange
- Greenpeace México
- Amnistía internacional
- Movimiento de los pueblos por la paz y la justicia (MPPJ)
- Asamblea de Incidencia del T-MEC (Paz y Derechos Humanos)
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y
- Casa Tochan
Todos ellos, mediante el visible letrero, exigen priorizar problemas sociales y ambientales frente al Mundial 2026:
- Migración
- Racismo
- Libertad a la autonomía
- Fin a las armas
- Justicia para las personas desaparecidas
- Desplazamiento climático
Rechazan designación de recursos millonarios para la celebración del Mundial 2026
Frente a distintos medios de comunicación como La Jornada, diversas organizaciones y colectivos civiles manifestaron su rechazo a la asignación de recursos millonarios por parte del gobierno mexicano para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
“No existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana”, expresaron.Greenpeace México
Es la tercera vez que integrantes de organizaciones civiles usan la Estela de Luz para visibilizar los problemas civiles y ambientales a nivel global.