El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer el plan de la Ciudad de México (CDMX) en materia de seguridad para el Mundial 2026.

“La CDMX todas las semanas, todos los días da cuenta o demuestra que está lista para recibir este tipo de eventos” Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX

Esto fue mencionado durante la comparecencia de Pablo Vázquez Camacho durante su comparecencia del primer año de gobierno, ante el Congreso de CDMX.

Y es que la CDMX será sede de la inauguración y los juegos de octavos de final del Mundial 2026, que tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Pablo Vázquez reveló el plan que prepara la SSC para la seguridad del Mundial 2026 en CDMX

En entrevista con Manuel López San Martín, Pablo Vázquez Camacho retomó un punto abordado en su comparecencia, referente al plan que la SSC prepara para el Mundial 2026 en CDMX.

De manera inicial, la SSC realizará en conjunto un análisis profundo de riesgos previo al Mundial 2026 para formar un protocolo especial

Y es que Pablo Vázquez adelantó que se está preparando a los elementos de la SSC no sólo en seguridad, también en idiomas mediante grupos de atención y operación especializada.

También, la CDMX se encuentra generando puentes con instancias internacionales con Canadá y Estados Unidos, así como el sector privado y el resto de las ciudades sedes.

Sin embargo, Pablo Vázquez también afirmó que si hay una ciudad que haya demostrado estar lista para recibir el Mundial 2026 es la CDMX, con pruebas concretas cada semana.

Comparecencia de Pablo Vázquez Camacho: esto dijo sobre el Mundial 2026 en CDMX

ablo Vázquez Camacho repitió para MVS Noticias lo dicho en su comparecencia y para medios, que la CDMX recibirá el Mundial 2026, “el más grande de la historia”.

Aunado a lo presentado, Pablo Vázquez aseveró en su comparecencia que la estrategia de seguridad de la CDMX está lista para el desafío del Mundial 2026, ya que se han capacitado a los elementos para ello.

Igualmente, la SSC y el gobierno de CDMX fusionaron la policía turística con el sector de embajadas, mejoraron su infraestructura e incrementaron su número de efectivos.