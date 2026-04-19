Un juez dictó prisión preventiva contra Juan Jesús “N”, quien es señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la Ciudad de México.

Juan Jesús “N” es identificado por las autoridades capitalinas como vigilante del edificio en la alcaldía Benito Juárez, donde Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue encontrada sin vida.

Esto luego de que la víctima había acudido al edificio de la Avenida Revolución en la CDMX por una presunta entrevista de trabajo.

Juez dictó prisión preventiva a Juan Jesús por feminicidio de Edith Guadalupe

Juan Jesús “N” es señalado por la Fiscalía de la CDMX como el principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar tras hallar evidencia física en su contra.

Un juez impuso prisión preventiva a Juan Jesús “N”, sin embargo su abogado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si es vinculado a proceso será más adelante .

De esta manera la defensa del imputado logró postergar la resolución final de su situación jurídica, por lo que la audiencia se reanudará el 22 de abril.

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue encontrada sin vida en el sótano de un inmueble donde el acusado trabajaba como vigilante.

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