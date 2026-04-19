A través de un comunicado, la Fiscalía CDMX defendió y mantuvo su imputación contra Juan Jesús por caso de Edith Guadalupe; esto luego de que se le acusara de usarlo como chivo expiatorio.

La Fiscalía CDMX señaló que cuentan con datos que sostienen la imputación en contra de Juan Jesús por caso de Edith Guadalupe, además de señalar que “no fabrican culpables”.

Fiscalía CDMX tiene datos de prueba de Juan Jesús en caso Edith Guadalupe

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía CDMX, las autoridades cuenta con datos de prueba biológicos y de otros tipos, que sustentan la imputación contra Juan Jesús en caso Edith Guadalupe.

Tarjeta informativa sobre Juan Jesús en caso Edith Guadalupe (@FiscaliaCDMX)

La Fiscalía CDMX afirma que la imputación en contra de Juan Jesús por caso Edith Guadalupe, cuenta con un sustento sólido que permitirá mantener el caso durante el proceso judicial y ante la opinión pública.

Afirmando nuevamente que el detenido sería el presunto autor material del feminicidio, señalando cosas como que las cámaras, a las que solo tenía acceso el vigilante, fueron desconectadas al momento del ingreso de Edith Guadalupe al inmueble.

Señalando asimismo que no fabrican culpables de ningún tipo, haciendo todo conforme a derecho y lo establecido por las leyes de la CDMX.

Fiscalía CDMX ha sido acusada de usar a Juan Jesús como chivo expiatorio en caso Edith Guadalupe

El comunicado viene tras una serie de declaraciones de la familia de Juan Jesús, así como de la defensa del mismo, quienes han señalado que la Fiscalía CDMX lo esta usando de chivo expiatorio en caso Edith Guadalupe.

La familia, así como la defensa, de Juan Jesús señalaron que este fue golpeado al momento de su detención, y cuentan con un video que prueba su inocencia en el caso de Edith Guadalupe.

Rechazando categóricamente la versión de la Fiscalía CDMX, dando a entender que están fabricando un culpable, para terminar rápido con el caso y no hacer una investigación exhaustiva.

El video en cuestión no ha sido presentado, y será usado en la defensa de Juan Jesús, asimismo la Fiscalía CDMX, señaló que otro supuesto video viral del caso es falso, pues no corresponde con la fecha y hora de la muerte de Edith Guadalupe.