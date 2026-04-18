Edith Guadalupe arribó en una motocicleta al edificio donde, supuestamente, recibiría una oferta de trabajo; su llegada fue capturada en video, sin embargo, ya no se le vio salir del inmueble.

Cámaras de seguridad registraron que Edith Guadalupe llegó cerca de las 18:00 horas del pasado miércoles 15 de abril, descendió de la motocicleta y caminó hacia la puerta del edificio.

El video de Edith Guadalupe llegando al edificio donde fue hallada sin vida

Recientemente se reveló el video de cámaras de seguridad que captó a Edith Guadalupe llegando al edificio en la alcaldía Benito Juárez donde, horas después, fue hallada sin vida por elementos de la Fiscalía de CDMX.

Revelan video de Edith Guadalupe llegando al edificio donde fue hallada sin vida (Captura de pantalla)

El video marca que Edith Guadalupe llegó a las 17:56 horas frente al edificio y descendió de una motocicleta que solicitó por aplicación para transportarse desde su hogar, en Iztapalapa.

La motocicleta se retiró del lugar y Edith Guadalupe caminó a la puerta del edificio. Segundos después de que la joven de 21 años llegó, ingresó al inmueble, pero ya no se registró su salida.

De acuerdo con la información, para ingresar a este edificio se necesita tocar el timbre, notificar con quién vas, pasar un filtro de vigilancia y anotarte en una bitácora de visitas.

Hasta el momento se sabe que Edith Guadalupe acudió a ese edificio bajo la promesa de que iba a recibir una oferta de empleo, sin embargo, fue encontrada sin vida horas después en el sitio.

En conferencia de prensa, la Fiscalía de CDMX afirmó que ya existe una línea de investigación del feminicidio de Edith Guadalupe, sin embargo, la información se mantiene reservada.