Juan Jesús fue vinculado a proceso este miércoles 22 de abril de 2026 por el feminicidio de Edith Guadalupe, quedando en prisión preventiva como medida cautelar.

El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, por lo que la audiencia intermedia se realizaría en julio.

Durante la audiencia, se desecharon las pruebas presentadas por la defensa, que insiste en demostrar la inocencia del acusado.

La familia de Edith Guadalupe sostiene su responsabilidad en el crimen ocurrido en la Ciudad de México (CDMX).

Juan Jesús N, presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe (Fiscalía CDMX)

Juan Jesús es vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe

La audiencia de vinculación a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe continuó este miércoles 22 de abril, en la cual el juez desechó las pruebas presentadas por la defensa de Juan Jesús.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias los siguientes tres meses, Juan Jesús se quedará en el Reclusorio Norte, aunque la defensa presentará un amparo.

La audiencia inició alrededor de las 11:00 horas de este miércoles 22 de abril, con un retraso aproximado de una hora, para concluir alrededor de las 15:00 horas.

De acuerdo con lo que se dio a conocer inicialmente, los familiares de Juan Jesús N no ingresaron a la sala, sólo permitiendo el paso de su defensa y de peritos de la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

La defensa de Juan Jesús había solicitado duplicidad del plazo constitucional durante audiencia inicial el sábado 18 de abril, por lo que audiencia continuó este miércoles 22 de abril.

Caso Edith Guadalupe: defensa de Juan Jesús buscará afirma tener pruebas de su inocencia

Tras vinculación a proceso de Juan Jesús, sus abogados, Julián González y Jesús Briones, dieron a conocer que tienen pruebas que comprobarían su inocencia en feminicidio de Edith Guadalupe.

Las mismas no fueron presentadas en la audiencia de hoy miércoles 22 de abril debido a los argumentos de la Fiscalía CDMX, ya que no se compartieron dentro del plazo establecido.

Para ello, los abogados presentaron sus propios peritajes y fue el médico forense Salvador Miguel Martínez quien explicó que la causa de muerte de Edith Guadalupe no habría sido por un desarmador.

Agregó que el instrumento que habría matado a Edith Guadalupe fue un cuchillo, debido a que su herida tenía un ángulo agudo y uno romo, es decir, filo y un borde.

La defensa de Juan Jesús N también señaló que debido a que el caso se ha vuelto mediático, el juez determinó la vinculación a proceso de manera brusca.