Claudia, madre de Juan Jesús Morales, acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX), aseguró que su hijo es inocente y cuestionó el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) durante el proceso de investigación.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la mujer afirmó que existen inconsistencias en la detención y en la rapidez con la que se resolvió el caso.

“Si mi hijo hubiera atacado a la víctima, obvio no hubiera regresado. Yo sé que mi hijo es inocente. Todo fue demasiado rápido. Qué casualidad que la Fiscalía actuó rápido después de que la familia de Edith Guadalupe no quiso darles dinero y la familia actuó por su propia cuenta; tan rápido encontraron el cuerpo y encontraron a un culpable. A mí se me hace muy raro todo esto” Claudia, madre del acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe

🔴 Claudia, madre de Juan Jesús “N”, acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe, cuestiona que su hijo sea el único detenido.



“Supuestamente el cuerpo de Edith lo encontraron el jueves a las 5:08 a.m. Entonces, ¿por qué esperaron hasta que mi hijo ingresara a su turno y no… pic.twitter.com/OCcc9GeMWs — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2026

Además, señaló que Juan Jesús Morales fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte sin que hasta el momento haya podido verlo.

También dijo que la familia se enteró de la detención a través de las noticias y por el aviso de un sobrino.

Madre del acusado por feminicidio de Edith Guadalupe cuestiona por qué no detuvieron a otro vigilante

La madre del detenido también cuestionó por qué las autoridades no arrestaron al otro vigilante que entró al turno posterior al de su hijo.

Según su versión, si realmente había manchas de sangre dentro de la cabina del edificio ubicado en Avenida Revolución, donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe, el siguiente guardia habría tenido que reportarlo a las autoridades.

“¿Dónde está el relevo de mi hijo?, ¿dónde está su empresa? Mi hijo contactó el trabajo igual por Facebook”. Claudia, madre del acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe

Estas declaraciones se dan mientras continúan las investigaciones por el feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX.

Madre del acusado pide ver a su hijo tras detención

Claudia también pidió poder ver a su hijo y aseguró que las autoridades capitalinas ni siquiera han podido acceder al teléfono de Juan Jesús Morales, pese a los señalamientos de que habría intercambiado mensajes con la víctima.

Asimismo, indicó que su familia se dedica a la venta de comida, como donas, tortas y congeladas, y sostuvo que no cree que su hijo sea capaz de cometer el feminicidio.

Finalmente, afirmó que muchas personas los conocen y que, por ello, considera falsas las acusaciones presentadas en su contra.