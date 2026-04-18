Este sábado será el funeral de Edith Guadalupe Valdez Saldívar en la alcaldía Iztapalapa, CDMX de donde era originaria.

Mientras continúan las investigaciones por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, su familia pidió respeto y privacidad para vivir su duelo.

Funeral de Edith Guadalupe Valdez Saldívar se realiza este sábado en Iztapalapa

Familiares y amigos de Edith Guadalupe Valdez Saldívar se reúnen en la calle Ignacio Zaragoza, Iztapalapa para velar a la joven de 21 años de edad.

Todo listo en @Alc_Iztapalapa para el arribo del cortejo que traslada los restos de Edith Guadalupe.

Mañana será sepultada.



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Una carpa amarilla cubre a los familiares y amigos que se han dado cita para despedir a Edith Guadalupe Valdez Saldívar.

De acuerdo con reportes, Edith Guadalupe Valdez Saldívar será sepultada el domingo 19 de abril.

Edith Guadalupe Valdez Saldívar desapareció el pasado 15 de abril tras asistir a una entrevista laboral en la alcaldía Benito Juárez.

Tras presión de sus familiares, el cuerpo de Edith Guadalupe Valdez Saldívar fue localizado oculto en el inmueble, lo que desató protestas ciudadanas por la falta de seguridad y justicia.

Revelan causa de muerte de Edith Guadalupe, joven que fue encontrada sin vida tras acudir a una entrevista laboral

El feminicidio de Edith Guadalupe ha causado gran polémica entre la población.

Mientras que las investigaciones continúan, las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue una herida punzocortante y múltiples traumatismos.

Según con el estudio forense, la herida en el pecho realizada con un instrumento punzocortante le afectó el pulmón, lo que le habría causado una hemorragia interna.

Además de que presentaba diversos golpes en el rostro, al parecer realizados con un desarmador.

Hasta el momento las autoridades solo han detenido al vigilante del edificio , quien es señalado como el principal sospechoso tras hallar evidencia física en su contra.

La familia denunció negligencia institucional desde que realizaron la denuncia correspondiente por la desaparición de Edith Guadalupe Valdez Saldívar.

Incluso han señalado que tuvieron que realizar su propia investigación ante la inacción y presunta corrupción de las autoridades.

Debido a estas irregularidades, la Fiscalía General de la CDMX procedió a suspender al personal involucrado en el retraso de la búsqueda.