El caso Edith Guadalupe podría dar un giro luego de que la defensa de Juan Jesús, detenido como su presunto feminicida, revelara un video que aseguran probaría su inocencia.

Se trata de material obtenido de uno de los elevadores del edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe, que muestra a un hombre mayor con comportamiento inapropiado hacia una joven.

Caso Edith Guadalupe: el video que, según la defensa, probaría la inocencia de Juan Jesús (Captura)

Pese a esto, la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) reiteró que la detención de Juan Jesús está sustentada en pruebas que presuntamente demostrarían su participación en el feminicidio de Edith Guadalupe.

Caso Edith Guadalupe: defensa de Juan Jesús pide a Fiscalía CDMX investigar a hombre que aparece en video con una joven

La defensa Juan Jesús, presunto feminicida de Edith Guadalupe, aseguró tener material que probaría su inocencia.

El primero de ellos se trataría de un video que muestra a un hombre de aproximadamente 50 años, en uno de los elevadores del edificio involucrado, mientras está en compañía de una joven.

Durante su recorrido en el elevador el sujeto mayor besa y realiza tocamientos inapropiados a la joven, para posteriormente bajar en uno de los pisos junto a ella.

Caso Edith Guadalupe: el video que, según la defensa, probaría la inocencia de Juan Jesús (Captura)

La defensa de Juan Jesús asegura que no se trata de un hecho aislado, pues el sujeto del video llevaría recurrentemente a mujeres jóvenes al sitio.

El abogado aseguró que el hombre señalado también cuenta con denuncias por violencia contra la mujer, por lo que instó a la Fiscalía CDMX a que esto se integre a la investigación por lo ocurrido con Edith Guadalupe.

Hasta el momento dicho individuo no ha sido identificado por la Fiscalía de la CDMX, ni tampoco presentado ante las autoridades para que rinda su declaración.