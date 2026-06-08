Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX aseguraron 59 explosivos de fabricación casera durante una revisión preventiva de varios autobuses que iban a la protestas de la CNTE.

De acuerdo con la información, durante una inspección en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, los agentes localizaron en varios autobuses los explosivos, conocidos comúnmente como petardos.

Medios de comunicación señalan que en estos autobuses donde se encontraron los 59 explosivos, viajaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se unirían a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

SSC decomisa 59 explosivos en autobuses que iban a protesta de la CNTE (Captura de pantalla)

Decomisan 59 explosivos en autobuses que iban a protesta de CNTE; serían estudiantes de Ayotzinapa

Este lunes 8 de junio, elementos de la SSC decomisaron 59 artefactos explosivos durante una revisión a autobuses que pretendían cruzar la caseta en Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca.

Reportes señalan que estudiantes de Ayotzinapa arribaron a la Ciudad de México (CDMX) para reforzar la protesta y movilizaciones de la CNTE; consigo traían 59 explosivos caseros.

Tras el resguardo de los explosivos por parte del personal especializado de la SSC, llamados zorros, los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa tuvieron que regresar pues se les negó la entrada a la CDMX.

Cabe mencionar que el decomiso de los 59 explosivos ocurre en un momento de tensión entre la CNTE y las autoridades, luego de una semana desde que estalló el plantón y las movilizaciones en la CDMX.

A días de que arranque el Mundial 2026, el gobierno federal y de la CDMX han reiterado que habrá respeto a la libre manifestación. El decomiso de los explosivos alerta sobre un posible ataque en la inaguración del evento.