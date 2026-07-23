El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 10% a las importaciones provenientes de México, como parte de una nueva política comercial dirigida a 60 países.

Tras el anuncio, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que cerca del 80% de las exportaciones mexicanas permanecerán exentas del arancel de 10%, pues están protegidas por el T-MEC.

Ebrard reveló que el nuevo arancel fue notificado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por el embajador Jamieson Greer, pero no altera su agenda en el diálogo con Estados Unidos.

Noticias relevantes de las conversaciones con USTR y el Emb. Jamieson Greer : pic.twitter.com/tXxDo7iPdi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

Estados Unidos ratifica arancel de 10% a México tras cambio en fundamento legal

Estados Unidos ratificó el arancel de 10% a México luego de hacer un cambio en el fundamento legal, pasando de la norma 122 a la 301. Sin embargo, los productos del T-MEC no sufrirán modificaciones.

Marcelo Ebrard detalló que más del 80% de las exportaciones mexicanas, que cumplen con las reglas del T-MEC, quedan excluidas de las nuevas disposiciones y no presentan cambios tras el nuevo arancel.

Además de México, Estados Unidos aplicará un arancel de 10% a:

Argentina

Bangladesh

Camboya

Canadá

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

India

Indonesia

Jordania

Malasia

Pakistán

Sri Lanka

Trinidad y Tobago

Reino Unido

A diferencia de este grupo de países, otros han recibido tarifas más altas debido a la nueva política comercial. Las conversaciones entre México y Estados Unidos para la integración económica bilateral continúan.