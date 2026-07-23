El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 10% a las importaciones provenientes de México, como parte de una nueva política comercial dirigida a 60 países.
Tras el anuncio, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que cerca del 80% de las exportaciones mexicanas permanecerán exentas del arancel de 10%, pues están protegidas por el T-MEC.
Ebrard reveló que el nuevo arancel fue notificado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por el embajador Jamieson Greer, pero no altera su agenda en el diálogo con Estados Unidos.
Estados Unidos ratifica arancel de 10% a México tras cambio en fundamento legal
Estados Unidos ratificó el arancel de 10% a México luego de hacer un cambio en el fundamento legal, pasando de la norma 122 a la 301. Sin embargo, los productos del T-MEC no sufrirán modificaciones.
Marcelo Ebrard detalló que más del 80% de las exportaciones mexicanas, que cumplen con las reglas del T-MEC, quedan excluidas de las nuevas disposiciones y no presentan cambios tras el nuevo arancel.
Además de México, Estados Unidos aplicará un arancel de 10% a:
- Argentina
- Bangladesh
- Camboya
- Canadá
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Jordania
- Malasia
- Pakistán
- Sri Lanka
- Trinidad y Tobago
- Reino Unido
A diferencia de este grupo de países, otros han recibido tarifas más altas debido a la nueva política comercial. Las conversaciones entre México y Estados Unidos para la integración económica bilateral continúan.