Un grupo de maestros de la CNTE convirtió El Caballito, en Paseo de la Reforma, en una cancha de fútbol durante el decimocuarto día de protestas en la Ciudad de México (CDMX).

Videos muestran a maestros jugando fútbol cerca de la estatua, usando un par de mochilas como portería improvisada, mientras esperaban reunirse con manifestantes de Ayotzinapa.

Las autoridades informaron que la circulación fue restablecida a las 16:25 horas en ambos sentidos de Paseo de la Reforma y de Eje 1 Poniente, después de que maestros de la CNTE finalizaran su bloqueo.

Sin embargo, los maestros de la CNTE aún mantienen sus amenazas de bloqueos rumbo al Mundial 2026, incluso en el partido inaugural que se celebrará el jueves 11 de junio.

Maestros de la CNTE convierten El Caballito en cancha de futbol (Especial)

Maestros de la CNTE esperaban reunirse con estudiante de Ayotzinapa en El Caballito

En vísperas del Mundial 2026, que la CNTE ha amenazado con bloquear, maestros de la coordinadora organizaron una “cascarita” en El Caballito a modo de protesta.

Las imágenes exhiben tanto a maestras como a maestros jugar futbol en Paseo de la Reforma, mientras que grandes camiones bloquean el acceso de las vialidades.

De acuerdo con reportes, la CNTE esperaba en El Caballito a manifestantes de Ayotzinapa, quienes iban a unirse a las protestas de los maestros en la capital del país.

Sin embargo, estos no pudieron llegar debido a que fueron encapsulados por la policía en Tlalpan, donde se les decomisó una caja de explosivos.

CNTE (Especial)

CNTE mantiene intenciones de realizar bloqueos durante el Mundial 2026

A unos días del mega evento deportivo, los maestros de la CNTE han amenazado con endurecer las protestas e incluso acudir directamente al Estadio Banorte, sede del partido inaugural del Mundial 2026.

Además, no descartaron sumarse a otros movimientos sociales, como las madres buscadoras, padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, grupos de transportistas, etc.