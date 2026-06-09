La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre las alternativas viales ante las movilizaciones de la CNTE previstas para este martes 9 de junio de 2026, con concentración en la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro CDMX.

Las autoridades advirtieron que los manifestantes de la CNTE podrían modificar su ruta durante la jornada del 9 de junio, por lo que exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones.

Entre las opciones recomendadas destacan Calzada de Tlalpan, División del Norte y Río Churubusco, además de evitar la estación Zócalo/Tenochtitlan.

Estas son las alternativas viales de la SSC CDMX ante las protestas de la CNTE

De acuerdo con la SSC CDMX, la movilización de la CNTE está programada para las 10:00 horas de este martes 9 de junio de 2026.

El punto de concentración será la estación Taxqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicada en Canal de Miramontes y Calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Ante las posibles afectaciones, las autoridades recomendaron utilizar las siguientes alternativas viales:

Calzada de Tlalpan Avenida División del Norte Avenida Río Churubusco Eje 7 Sur Eje 8 Sur

Para quienes necesiten trasladarse al Centro Histórico, la SSC CDMX y el Centro de Orientación Vial (OVIAL-CDMX) recomendaron evitar la estación Zócalo/Tenochtitlan y utilizar estaciones cercanas como:

Pino Suárez.

Allende.

Bellas Artes.

San Juan de Letrán (Línea 8).

Asimismo, recordaron que algunas estaciones de la Línea 2 continúan sin servicio:

Zócalo/Tenochtitlan.

Chabacano.

Portales.

Nativitas.

SSC CDMX advierte que la CNTE podría modificar su ruta este 9 de junio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que mantiene un monitoreo permanente de las movilizaciones y de cualquier posible cambio en los recorridos o puntos de concentración de los manifestantes.

Por ello, las autoridades señalaron que la CNTE podría modificar su ruta durante las protestas de este martes 9 de junio de 2026, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre algún cambio.

La SSC CDMX y el OVIAL-CDMX adelantaron que, en caso de registrarse modificaciones en el recorrido de la movilización, informarán oportunamente sobre las nuevas afectaciones viales y las rutas alternas disponibles para la ciudadanía.

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