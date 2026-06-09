Se mantiene cerrada calzada de Tlalpan, con dirección a Periférico, por presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), y equipo de antimotines, colocaron bloques de concreto para impedir que CNTE, se dirija al Estadio Banorte llamado temporalmente Estado Ciudad de México.

Este martes 9 de junio, se prevé que alrededor de 6 mil docentes, se manifiesten en las inmediaciones donde se llevará a cabo el partido de la inauguración del Mundial 2026: México vs Sudáfrica.

Aunque protestantes aseguraron que la manifestación se llevara a cabo de manera pacífica, la autoridad cuenta con equipo de protección para evitar trifulcas y pintas como las que se han llevado a cabo en días pasados.

Está cerrada la circulación en calzada de Tlalpan y elementos de la SSC colocan dovelas de concreto para impedir el avance de los manifestantes de la CNTE que se dirigen al sur de la CDMX.



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Afectaciones por manifestación de la CNTE en calzada de Tlalpan

Poco antes de las 10 horas, cientos de personas pertenecientes a la CNTE comenzaron a reunirse en metro Taxqueña para iniciar una marcha sobre calzada de Tlalpan rumbo al Estado Banorte, recinto ubicado al sur de la Ciudad de México.

Un fuerte operativo encabezado por la SSC los esperaba.

El dispositivo de la Policía para impedir el avance de integrantes de la CNTE a las inmediaciones del Estadio Azteca.



Vía Lizbeth Hernández - @Radio_Formula pic.twitter.com/OCdrvdPMif — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 9, 2026

Debido a que el magisterio pretendía avanzar abordo de un trailer, elementos policíacos se dieron a la tarea de desinflar los neumáticos del vehículo.

Aunado a esto, con bloques de concreto se cerraron vialidades para evitar que el contingente, encabezado por un grupo de docentes provenientes de Guerrero, avanzará, acciones que ocasionaron afectaciones viales.

Automovilistas están siendo desviados mientras que usuarios del transporte público tuvieron que realizar parte de su recorrido a pie ya que el Tren Ligero suspendió su servicio.

Oficiales de tránsito realizan cortes a la circulación a la altura de Taxqueña y División del Norte por lo que se recomienda evitar la zona, así como usar vías alternas como: