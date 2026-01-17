El activista, Arturo Islas, acusó agresiones y acoso en medio de la polémica del Refugio Franciscano.

La controversia entorno al Refugio Franciscano continúa, después de los señalamientos que hizo Arturo Islas en redes.

Arturo Islas acusa agresiones y acoso por el caso del Refugio Franciscano

Mediante su cuenta de Instagram, Arturo Islas compartió un video.

En dicha grabación Arturo Islas señala que fue víctima de agresiones y acoso por parte del activista llamado Walt Dice.

“Por mi seguridad y la de mi familia, hago pública la identidad de quien por más de 2 años me acosó y hoy consumó amenazas: me agredió física y verbalmente para tapar la gran mentira y el gran montaje hecho por autoridades mexicanas, fundaciones con poder e influenciadores pagados para beneficiar intereses particulares. Fui agredido por Osvaldo N., alias Walt Dice: él me pateaba en las espinillas y me retaba a los golpes mientras Sofía N. y Yael N. me grababan, me discriminaban y entre los tres me intimidaban para correrme del lugar donde tenían a los perritos secuestrados y donde hoy siguen secuestrados.” Arturo Islas

De acuerdo con el testimonio de Arturo Islas, las acciones de desalojo de parte de las autoridades fueron un “montaje”.

El ambientalista, también indicó que el Refugio Franciscano fue parte de una campaña de desprestigio.

El vínculo con las autoridades es innegable: mientras los franciscanos intentaban entrar al Ajusco y/o al GAM para el conteo, Walt Dice publicaba en sus redes que ya estaba adentro con autoridades, comandados por Ana Villagrán. También se prestó al pseudo rescate y al montaje para desprestigiar a los franciscanos, crear el pretexto y quitarles el terreno para venderlo a una inmobiliaria. Arturo Islas

Asimismo, Arturo Islas dio a conocer que el equipo legal del abogado Erik Rauda recibirá gratis a activistas que fueron violentados por el grupo de Walt Dice.

Esto para "evaluar casos e integrar carpetas conforme al Código Penal de la Fiscalía CDMX.“

Al fina de su publicación en redes, Arturo Islas acusó que las personas que lo agredieron son:

Responsables de que hoy más de 900 animales sigan bajo el yugo de la autoridad mexicana: secuestrados, desaparecidos, sin claridad de destino y sin justicia. Arturo Islas

En su mensaje, Arturo Islas arrobó a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX.

La acusaciones de Arturo Islas surgen luego de que el pasado 11 de enero denunciara el maltrato hacia los perros en el Refugio Franciscano por parte de las autoridades.

Mediante un video, Islas señaló que los perros llevaban cuatro días encerrados en transportadoras en el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Arturo Islas mencionó que las declaraciones del gobierno de la CDMX eran falsas, ya que los perros terminaron en el deportivo y no al Hospital Veterinario de la Ciudad de México y la Brigada de Vigilancia Animal como se dijo.

Walt Dice responde a acusaciones de Arturo Islas por agresión y acoso

Ante los señalamientos por agresión y acoso de parte de Arturo Islas, Walt Dice respondió en redes sociales.

El activista acusó a Arturo Islas de “traficante de animales”, “maltrato” y de intentar limpiar su imagen con la polémica del Refugio Franciscano.

De igual manera, Walt Dice pidió a Arturo Islas que mostrara los golpes que supuestamente le dio.