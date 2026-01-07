Arturo Islas Allende es una figura pública que ha ganado bastante popularidad a lo largo de los años debido a su labor como ambientalista y creador de contenido sobre la naturaleza y activismo. Conoce todo acerca de su vida y trayectoria.

¿Quién es Arturo Islas Allende?

Arturo Islas Allende es un actor, conductor, productor, influencer y activista ambiental mexicano conocido por su trabajo en televisión y por promover campañas de conservación de la naturaleza, protección animal y sensibilización sobre el medio ambiente.

Sin embargo, a lo largo de su carrera se ha involucrado en controversias como acusaciones de lucro con animales rescatados, señalamientos que él ha negado.

La polémica más reciente fue en septiembre de 2025 cuando denunció haber sido víctima de agresiones físicas contra él y su familia durante un evento.

¿Qué edad tiene Arturo Islas Allende?

Arturo Islas Allende nació el 30 de septiembre de 1986 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Arturo Islas Allende tiene esposa?

Sí, el influencer y ambientalista está casado con una mujer de nombre Natalia, a quien ha presumido en redes sociales.

Arturo Islas ha impulsado varias campañas a favor del medio ambiente y animales (FB: Arturo Islas Allende)

¿Qué signo zodiacal es Arturo Islas Allende?

Al haber nacido el 30 de septiembre, Arturo Islas es Libra, signo que se caracteriza por su magnetismo, sentido de la justicia y comunicación.

¿Arturo Islas Allende tiene hijos?

Sí, Arturo Islas tiene dos varones y una niña, a quienes ha mostrado en redes sociales y les ha inculcado el amor por los animales y el medio ambiente.

¿Qué estudió Arturo Islas Allende?

De acuerdo con la información pública que hay sobre su vida académica, se sabe que Arturo Islas estudió actuación, carrera que le ha servido para compartir mensajes ecológicos a través de programas de televisión y redes sociales.

¿En qué ha trabajado Arturo Islas Allende?

Arturo Islas Allende se ha desempeñado como actor, activista, influencer y conductor de televisión, en proyectos como:

Morir en Martes

El Knack

Tuvo secciones en programas como Mojoe y Hoy

Creó y protagonizó la serie Indomable x Naturaleza

Apareció en el Mundial de Rusia 2018, mostrando fauna local

CEO de Badabun

Fue conductor de Survivor México

Asimismo, es conocido por liderar campañas como “Selvame Del Tren”, que buscó reunir a celebridades para oponerse al tramo 5 del Tren Maya.